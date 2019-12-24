Врач рассказал об опасности популярных новогодних традиций

По словам специалиста, традиционное употребление шампанского в праздник чревато злоупотреблением алкоголем.

Одной из новогодних традиций россиян является употребление шампанского под бой курантов. Однако нередко бывает, что на этом употребление спиртного напитка не заканчивается и может нанести вред здоровью, рассказал в эфире радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский.

Как пояснил специалист, многие игристые вина имеют приятный сладкий вкус, который не даёт понять человеку, что выпито уже слишком много. Бобровский добавил, что аналогичный эффект наблюдается при употреблении спиртных напитков, смешанных со сладкой газировкой. Такие напитки и коктейли могут привести к злоупотреблению алкоголем.

— Несмотря на такие последствия, врачи не рискуют бросать вызов традиции, главное — мера. Шампанское можно пить, если вы понимаете свою норму и знаете, что от перебора с этим напитком можно получить отравление и плохое самочувствие, — сказал Бобровский.

Также врач прокомментировал традицию выпивать бокал шампанского с сожжённой бумажкой, на которой было написано заветное желание на грядущий год. По словам специалиста, во время горения погибают все бактерии на бумаге, однако употребление сожжённой бумаги в спиртном напитке — не самая полезная для здоровья традиция.

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