Гостям паба дали возможность в прямом смысле нализаться пивом

На создание уникальной ледяной гостиницы у пивоваров ушло более тысячи литров эля.

В Лондоне открылся иглу-отель со стенами из замороженного пива. Акцию запустила паб-пивоварня Greene King в честь нового сорта светлого эля, сообщает издание The Sun.

Гостям предлагают попробовать новинку "по-обычному" из бутылки или слизывая замороженное пиво со стен. На создание отеля высотой 1,5 метра ушло более 1000 литров эля.

— Наш отель — это идеальное место, чтобы отдохнуть с другом или любимым человеком и насладиться дегустацией пива... И мы, безусловно, можем гарантировать, что это самое холодное пиво, которое вы найдёте в столице, — рассказал управляющий директор Greene King Мэтт Старбак.

Он добавил, что гости паба, которые не хотят после закрытия ехать домой на такси, могут остаться в отеле на ночь. Для максимального комфорта им будут предложены спальные мешки, грелки для рук, шарфы и перчатки.

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