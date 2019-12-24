"Раздули из-за 10 тысяч". Менеджер Бузовой рассказал Лайфу о её долге за ЖКХ

Антон Богославский считает, что за всем уследить невозможно, поэтому задолженность и образовалась.

PR-директор телеведущей Ольги Бузовой Антон Богославский заявил Лайфу, что её долг по плате за коммунальные услуги погашен. Назвать певицу злостной нарушительницей — просто смешно, считает он.

— Я понимаю, что конец года и нет новостей. Раздули из-за 10 тысяч рублей! Сумма, которая была написана, мы её совершенно спокойно оплатили. Просто невозможно за всем уследить, в этом нет ничего такого. Это даже смешно — "злостная нарушительница". Ну это сами себя коллеги позорят, формулируя так, — отметил Богословский.

По его мнению, долг образовался только потому, что в квитанциях якобы не отражались пени, которые позже и составили кругленькую сумму.

— Долг погашен. Вполне возможно, что просто были какие-то пени, которые не отражались в платеже, — добавил PR-директор.

При этом долг на сумму чуть более 10 тысяч рублей всё ещё значится в базе судебных приставов.

Напомним, Ольгу Бузову через суд обязали оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги за квартиру во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Управляющая компания "Космосервис", недолго думая, подала на светскую львицу в суд и выиграла дело.