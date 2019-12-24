Путин назвал экс-посла Польши в Германии сволочью и антисемитской свиньёй

Президент РФ Владимир Путин резко высказался о бывшем после Польши в Германии, который пообещал памятник Адольфу Гитлеру. Такую оценку глава государства дал сегодня на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

Несколько дней назад в заседания ЕАЭС глава государства рассказал о выдержке из документов первой середины прошлого века, согласно которым польский посол тогда поддержал идею Гитлера выслать евреев из европейских стран в Африку на вымирание. Посол заявлял, что, если план удастся, Гитлеру поставят памятник в Варшаве.

— Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя, — сказал Путин. — Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве.

А российский телеведущий Владимир Соловьёв ранее выгнал польского политолога из студии во время передачи. Гнев телеведущего вызвали слова Якуба Корейбы о якобы непричастности польских коллаборационистов к истреблению евреев в годы Второй мировой войны.