РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против России

Гендиректор российского агентства до 27 декабря должен направить уведомление о несогласии.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оспорит решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

По его словам, гендиректор РУСАДА Юрий Ганус до 27 декабря должен направить в WADA уведомление о несогласии с санкциями.

— Таким образом, общее собрание РУСАДА полностью поддержало рекомендации набсовета РУСАДА, — отметил он.

19 декабря пятеро из семи членов наблюдательного совета РУСАДА проголосовали за несогласие с решением исполкома WADA, который наложил на Российское антидопинговое агентство санкции на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Исполком WADA 9 декабря этого года единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В связи с этим Россия лишилась права выступать на Олимпиадах и ЧМ в течение четырёх лет. На ближайших ОИ российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом и без гимна.