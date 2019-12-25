Обладательницей титула "Мисс Москва — 2019" стала 23-летняя таможенница

В подмосковном Красногорске состоялся конкурс "Мисс Москва — 2019". Победительницей стала 23-летняя Владлена Богомолова. Лайф вёл прямую трансляцию с места событий.
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Друзья, в этом году мне посчастливилось стать финалисткой конкурса Мисс Москва 2019❤️ На протяжении всей этой недели каждый день мы посещаем репетиции и готовим творческие номера 💃🎙 Это будет настоящее шоу, яркое, эффектное и запоминающееся абсолютно каждому из присутствующих в зале ☺️ Уже чуть больше чем через неделю – 24 декабря состоится финал! Приглашаю всех друзей и всех желающих поддержать меня и получить эстетическое удовольствие😍 #миссмосква2019
Владлена является выпускницей Института таможни и мечтает стать актрисой. Сейчас девушка занимается танцами.
Всего за звание самой красивой боролись 39 девушек в возрасте от 15 до 32 лет. Победительница примет участие в национальном фестивале "Краса России".
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