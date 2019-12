Обладательницей титула "Мисс Москва — 2019" стала 23-летняя таможенница

View this post on Instagram

Друзья, в этом году мне посчастливилось стать финалисткой конкурса Мисс Москва 2019❤️ На протяжении всей этой недели каждый день мы посещаем репетиции и готовим творческие номера 💃🎙 Это будет настоящее шоу, яркое, эффектное и запоминающееся абсолютно каждому из присутствующих в зале ☺️ Уже чуть больше чем через неделю – 24 декабря состоится финал! Приглашаю всех друзей и всех желающих поддержать меня и получить эстетическое удовольствие😍 #миссмосква2019