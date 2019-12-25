Иран готов помочь Сирии вывести войска США из страны

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Фото © ТАСС / EPA / AHMED MARDNLI

Иран готов оказать помощь Сирии в выводе незаконно находящихся на территории страны американских войск. Об этом в беседе с телеканалом RT Arabic рассказал советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Мы готовы предоставить помощь для вывода американских войск из Сирии в ответ на просьбу сирийских властей и в меру наших возможностей, — сказал Велаяти.

Также советник выразил надежду, что в ближайшее время прекратится незаконный контроль США над сирийскими территориями.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил сомнение в том, что власти Сирии способны защитить месторождения нефти за Евфратом от террористом. Этим он обосновал присутствие в Сирии американских военных.

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