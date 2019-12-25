Глава Федерации еврейских общин назвал точными слова Путина о после Польши

Борода выразил надежду, что "польский народ сделает правильные выводы из чёрных страниц истории".

Слова президента России Владимира Путина о польском дипломате Юзефе Липском, поддержавшем геноцид евреев в Польше в 1930-х годах, являются очень точными. Об этом заявил глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР), раввин Александр Борода.

— От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик, — цитирует Бороду РИА "Новости".

Глава ФЕОР выразил надежду, что "польский народ сделает правильные выводы из чёрных страниц истории", ведь именно в этой стране было наибольшее число "праведников мира" — людей, спасавших евреев от нацистского преследования.

Напомним, Путин, комментируя обнародованные недавно документы, в которых говорилось, что польский посол поддержал идею Гитлера выслать евреев из европейских стран в Африку на вымирание, назвал дипломата сволочью и антисемитской свиньёй.