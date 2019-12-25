Россия возобновит переговоры с США по строительству окололунной станции

Россия возобновит переговоры о участии в разработке и строительстве американской окололунной станции Gateway. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передаёт РИА "Новости".

— Мы подтвердили американским коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах, — приводит его слова агентство.

Рогозин подчеркнул, что ключевыми вопросами совместного проекта являются не только нюансы с "железом, а прежде всего — с принципом" и необходимо искать варианты, которые бы эффективно работали при принятии сложных решений.

Ранее официальный представитель "Роскосмоса" сообщал, что слухи о выходе России из переговоров с NASA по окололунной станции беспочвенны.