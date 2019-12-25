Роструд рассказал, как новогодние каникулы повлияют на зарплаты россиян

Первый месяц нового года начнётся с продолжительных каникул для абсолютного большинства россиян, однако уменьшенное количество рабочих дней не должно повлиять на размер оплаты их труда, заявили в Роструде.

Как рассказали в ведомстве журналистам "Российской газеты", согласно Трудовому кодексу, в зависимости от действующей системы оплаты труда у конкретного работодателя применяются соответствующие гарантии по сохранению уровня зарплат.

Так, для работающих за оклад россиян наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней никак не влияет на снижение зарплаты. А тем россиянам, кто выбрал сдельную оплату труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, положено дополнительное вознаграждение.

При этом размер и порядок выплат устанавливаются "коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором".

Ранее Лайф сообщал, что Совет Федерации утвердил повышение МРОТ с 1 января.