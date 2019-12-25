Лайф публикует видео прибытия поезда "Таврия" в Севастополь

Лайф публикует видео прибытия первого поезда "Таврия", следующего по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь через Крымский мост.
На перроне состав встречало большое количество людей, живой оркестр и хор Черноморского флота России, который исполнил гимн Севастополя. Поезд находился в пути 43 часа 25 минут.
Напомним, железнодорожная часть Крымского моста была официально признана достроенной 18 декабря нынешнего года, и уже в ночь с 24 на 25 декабря по нему прошёл первый пассажирский поезд. Ранее в СМИ появилось видео прохода состава по участку моста.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram