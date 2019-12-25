Лайф публикует видео прибытия поезда "Таврия" в Севастополь

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В честь этого события хор Черноморского флота России исполнил на перроне гимн Севастополя.

Лайф публикует видео прибытия первого поезда "Таврия", следующего по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь через Крымский мост.

На перроне состав встречало большое количество людей, живой оркестр и хор Черноморского флота России, который исполнил гимн Севастополя. Поезд находился в пути 43 часа 25 минут.

Напомним, железнодорожная часть Крымского моста была официально признана достроенной 18 декабря нынешнего года, и уже в ночь с 24 на 25 декабря по нему прошёл первый пассажирский поезд. Ранее в СМИ появилось видео прохода состава по участку моста.

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