"Навязывать не будем". Кремль ответил на заявление Лукашенко о российской нефти

Москва считает, что Минск вполне может заняться поисками более выгодной для себя альтернативы на рынке энергоресурсов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко о поисках альтернатив российской нефти. Заявление прозвучало в интервью "Эху Москвы". Лукашенко пригрозил, что при отсутствии договорённостей Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и даже "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".

В Кремле заявили, что Россия не та страна, которая будет что-то навязывать силой, поэтому белорусские партнёры вольны воспользоваться любыми альтернативами.

— Если существуют какие-то более выгодные варианты для Белоруссии, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем те, что предлагаются со стороны Российской Федерации, — рассудил Песков. — В данном случае мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже, чем та, что есть на рынке.

Напомним, что в ходе интервью президент Белоруссии призвал Россию не торговаться за десять долларов в цене за газ. Он напомнил, что Москва, как правопреемница Советского Союза, должна помогать Белоруссии, пострадавшей от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москве и Минску удалось концептуально договориться по энергоносителям.