В Ленобласти школьники отравились "конфетами" с метадоном

Специалисты Роспотребнадзора и прокуратура выясняют обстоятельства произошедшего.

В Ленобласти шестиклассники отравились наркотическим веществом метадоном. Их госпитализировали, сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на свой источник.

Отравление произошло в одной из школ в деревне Гарболово в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района. Дети, которые учатся в одном классе, пожаловались на недомогание. Школьная медработница сразу вызвала скорую.

Дети рассказали, что почувствовали себя плохо после того, как отведали конфет, которыми их угостил одноклассник. Сейчас конфеты проверяют эксперты. Кроме того, обстоятельства произошедшего выясняют в прокуратуре и Роспотребнадзоре.

По данным 47 News, конфеты были куплены мальчиком в торговом павильоне неподалёку от школы. Туда уже тоже наведались проверяющие. По последним данным, отравилось семь детей.

А в Москве ранее трёхлетний ребёнок отравился гашишем. Теперь к его семье есть вопросы у правоохранительных органов.