Полицейские отказались вызволять подростка из заложников, и его убили

Мама похищенного мальчика предоставила запись переговоров с похитителем, но сотрудники МВД убедили её в отсутствии оснований для заявления.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новгородской области завело уголовное дело на двоих полицейских, бездействие которых привело к смерти ребёнка 2002 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в конце прошлого года в полицию Великого Новгорода обратилась женщина, которая утверждала, что её сына похитили и насильно удерживают, требуя выкуп. У заявительницы была аудиозапись телефонных переговоров с похитителем, однако полицейские не предприняли никаких действий и убедили женщину, что для подачи заявления оснований нет.

Днём позже тело подростка было найдено в одной из квартир Великого Новгорода. Ребёнок погиб в результате ударов битой и гантелей по голове. Похитителями и убийцами оказались двое местных жителей.

В отношении оперативного дежурного и оперуполномоченного сыскного отделения возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлёкшей за собой смерть человека. Идёт следствие.

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