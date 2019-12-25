Врачи признали невменяемой няню, похитившую и убившую младенца под Тюменью

Как установили эксперты, девушка страдает психическим расстройством — параноидной шизофренией.

Следственный комитет передал в суд дело в отношении 23-летней жительницы Тюменской области, которая обвиняется в похищении и убийстве младенца. В ходе следствия врачи, проводившие судебно-психиатрическую экспертизу, установили, что девушка больна параноидной шизофренией и легче ей не становится. К тому же обнаружен алкоголизм начальной стадии.

— Поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния она признана невменяемой. В настоящее время представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении, — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, трагедия произошла в городе Заводоуковске. Родственники бывшего молодого человека Виктории попросили её присмотреть за ребёнком, когда сами отправились на похороны. Однако, когда вернулись, не обнаружили ни ребёнка, ни няни.

В итоге девушку удалось найти в лесу с мёртвым младенцем на руках. Предположительно, она лишила жизни младенца, чтобы отомстить его брату, с которым рассталась после трёх лет отношений.