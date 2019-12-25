Дацика арестовали за попытку уплыть на резиновой лодке в Эстонию

Скандально известный спортсмен, по словам супруги, поплатился за то, что якобы просто хотел помочь знакомому.

Эпатажного бойца смешанного стиля (ММА) националиста Вячеслава Дацика и его знакомого отправили в СИЗО на два месяца — до 23 февраля. В ночь на 22 декабря приятели попытались на резиновой лодке переплыть через Нарву и попасть в Эстонию.

— 24 декабря 2019 года постановлениями Сланцевского городского суда Ленинградской области на срок по 23 февраля 2020 года избрана мера пресечения в отношении Дацика В.В. и Вечкина Д.И., — уточнили в пресс-службе судебной инстанции.

Как ранее сообщал Лайф, путешествию Рыжего Тарзана и его друга в Эстонию помешали пограничники. Они догнали лодку и доставили нарушителей в СИЗО. Им предъявлены обвинения по статье "Незаконное пересечение границы, совершённое группой лиц по предварительному сговору". При этом жена националиста утверждает, что он просто пытался помочь знакомому, которому надо было "срочно перебраться за границу".

Напомним, Рыжий Тарзан не так давно отсидел срок за устроенный им в мае 2016 года "голый марш проституток". Дацик вышел из изолятора "Кресты-2" в феврале нынешнего года.