Грустил, но работал. Слонику заплатят за "самую печальную вечеринку планеты"

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Владелица ростовых кукол высоко оценила попытки артиста привлечь хоть каких-нибудь зрителей.

В преддверии начала чемпионата мира по фигурному катанию в Красноярске продолжают работу три фан-зоны для привлечения болельщиков. Однако одна из площадок постоянно пустует, несмотря на регулярные выступления артистов, из-за чего получила название "самой грустной вечеринки на планете".

Организатор творческой группы, чьи аниматоры в костюмах слона, свинки и собаки стали участниками этого печального представления, вступилась за своих артистов. Она отказалась предоставить Лайфу "слоника" для комментариев, но сама выразила уверенность, что тот выполнил свою работу честно.

Слоники не говорят, всё, что можно, животные выдали на сцене, пытаясь привлечь болельщиков чемпионата. Слонику было грустно. Но он просто выполнял свою работу. Выполнял хорошо, — заявила владелица ростовой куклы по имени Яна.

В красноярской мэрии меж тем продолжают настаивать, что место для проведения было выбрано неслучайно и пользуется у горожан популярностью, ведь неподалёку расположен Виноградовский мост. Там уверены, что затея провалилась из-за холодной погоды зимой.

Однако в холодную погоду красноярцы предпочитают отдыхать на площадках с более развитой инфраструктурой. Тем не менее ежедневно в фан-зоне зрителей ждут аниматоры и ростовые куклы с игровой программой, за участие в которой можно будет получить памятные сувениры. А 24 и 25 декабря с 17:00 до 19:00 здесь разыгрываются билеты на открытие чемпионата России по фигурному катанию, — заявили в пресс-службе Администрации Красноярска.

Напомним, видео "самой грустной вечеринки на планете" появилось в Сети 23 декабря. На кадрах видно, что аниматоры в костюмах животных танцуют на сцене в полном одиночестве. Позднее в красноярской мэрии объяснили, что открытие площадок произошло заранее для создания праздничного новогоднего настроения у горожан, но выпало на рабочие дни, из-за чего выступления мало кто успел посетить.

Тем не менее артисты продолжают выступать, несмотря на отсутствие зрителей. А после резонанса в Сети о "самой грустной вечеринки на планете" единственными, кто пришёл поддержать выступающих, стали лишь коллеги по сцене.

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