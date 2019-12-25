Грустил, но работал. Слонику заплатят за "самую печальную вечеринку планеты"

Владелица ростовых кукол высоко оценила попытки артиста привлечь хоть каких-нибудь зрителей.

В преддверии начала чемпионата мира по фигурному катанию в Красноярске продолжают работу три фан-зоны для привлечения болельщиков. Однако одна из площадок постоянно пустует, несмотря на регулярные выступления артистов, из-за чего получила название "самой грустной вечеринки на планете".

Организатор творческой группы, чьи аниматоры в костюмах слона, свинки и собаки стали участниками этого печального представления, вступилась за своих артистов. Она отказалась предоставить Лайфу "слоника" для комментариев, но сама выразила уверенность, что тот выполнил свою работу честно.

— Слоники не говорят, всё, что можно, животные выдали на сцене, пытаясь привлечь болельщиков чемпионата. Слонику было грустно. Но он просто выполнял свою работу. Выполнял хорошо, — заявила владелица ростовой куклы по имени Яна.

В красноярской мэрии меж тем продолжают настаивать, что место для проведения было выбрано неслучайно и пользуется у горожан популярностью, ведь неподалёку расположен Виноградовский мост. Там уверены, что затея провалилась из-за холодной погоды зимой.

— Однако в холодную погоду красноярцы предпочитают отдыхать на площадках с более развитой инфраструктурой. Тем не менее ежедневно в фан-зоне зрителей ждут аниматоры и ростовые куклы с игровой программой, за участие в которой можно будет получить памятные сувениры. А 24 и 25 декабря с 17:00 до 19:00 здесь разыгрываются билеты на открытие чемпионата России по фигурному катанию, — заявили в пресс-службе Администрации Красноярска.

Напомним, видео "самой грустной вечеринки на планете" появилось в Сети 23 декабря. На кадрах видно, что аниматоры в костюмах животных танцуют на сцене в полном одиночестве. Позднее в красноярской мэрии объяснили, что открытие площадок произошло заранее для создания праздничного новогоднего настроения у горожан, но выпало на рабочие дни, из-за чего выступления мало кто успел посетить.

Тем не менее артисты продолжают выступать, несмотря на отсутствие зрителей. А после резонанса в Сети о "самой грустной вечеринки на планете" единственными, кто пришёл поддержать выступающих, стали лишь коллеги по сцене.