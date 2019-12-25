Крыса и дети. Глава зоопарка Одессы снял очередное жутковатое "новогоднее" видео

На этот раз никаких дробовиков, только цветы. А вот уже известная зрителям розовая свинья присутствует.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков решил поздравить жителей родного города с наступающим 2020 годом традиционным для себя образом — снялся в клипе в образе символа грядущего года по восточному календарю. В ролике Беляков предстаёт в образе серой крысы, жутковатой на вид.

На видео мужчина в маске в виде крысиного носа разгуливает по территории зоопарка. Помогает сотруднице, раскачивает на качелях ребёнка, при этом мальчик выглядит напуганным, дарит яйцо с сюрпризом девочке, и та сразу убегает.

В конце ролика крыса встречается с символами прошлых лет — свиньёй, собакой и петухом. Выпивает с ними шампанского, после чего свинья уступает место крысе на стоящем рядом кресле.

И хотя по сюжету "грызун" максимально приветлив и дружелюбен, пользователи нашли видео пугающим, а самого директора зверинца в очередной раз в комментариях под роликом назвали невменяемым.

Как сообщал Лайф, руководитель одесского зверинца ежегодно посвящает экстравагантные ролики животным — символам Нового года. В "поздравлении" с 2017 годом креативный директор зоопарка устроил "петушиные пляски". В 2018 году Беляков в костюме пса разгуливал по зоопарку, распевая песни. А к прошлому году подготовил ролик, где он в образе свиньи пытается застрелить из дробовика "собаку".

Напомним, по восточному календарю символом 2020 года будет Белая металлическая крыса. 2019 год был годом Земляной свиньи, 2018-й — Жёлтой земляной собаки, а 2017-й — Огненного петуха.