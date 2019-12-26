В Гидрометцентре рассказали, куда делся весь снег и где настоящая зима

Пока жители Центральной России и столичного региона могут лишь вспоминать прошлогодние сугробы и ждать появления новых уже этой зимой, за Уралом снега выпало "невероятное количество". Об этом сообщает РИА "Новости".

— Ехать за снегом надо за Урал. Там его столько — невероятное количество. В Красноярском крае, в Тюменской области, Новосибирской, Омской, Томской, Кировской — там завал снега и настоящая зима, — приводит агентство слова и.о. руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

При этом он отмечает, что та самая "настоящая зима" в обозначенных регионах совершенно разная, хотя и снежная. Так, например, пока на Урале столбики термометров показывают от 25 до 33 градусов ниже нуля, в Омской, Томской и Новосибирской области всё совсем иначе.

В четверг здесь ожидается ночная температура в пределах –10...–12 °С, днём –5...–6 °С. Однако это продлится совсем недолго, по словам Вильфанда, уже через трое суток дневная температура будет падать ниже –20 °С, временами и до –30 °С. Таким образом, падение температуры составит порядка 15 градусов.

Ранее Лайф сообщал, что декабрь 2019-го в Москве рискует стать самым малоснежным за последние 70 лет.