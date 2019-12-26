Смотри изнанку! "Роскачество" объяснило, как отличить хорошее вино от ширпотреба

Эксперты рекомендуют обратить внимание на напитки из менее раскрученных регионов Молдавии и Лангедока.

Специалисты "Роскачества" дали советы о том, на что следует обратить особое внимание при покупке зарубежного вина, чтобы случайно не приобрести ширпотреб. По их словам, нужно хорошо изучать не только основную этикетку.

— Главное — внимательно читать не только этикетку, но и контрэтикетку. Если не хочется под видом вина "из Германии" пить "Молдавию", нужно убедиться, что адрес производителя вина находится в той же стране, которая указана на этикетке. На полках можно обнаружить вина, где на лицевой части этикетки указано Chili, а на обороте — название маленького городка в Восточной Европе, а то и какой-нибудь ставропольской станицы, — пояснили эксперты.

Специалисты уточнили, что основными импортёрами вина в Россию являются Испания, Италия, Грузия, Франция и Абхазия. При этом не следует гнаться за громкими названиями винных регионов, таких как Бордо и Бургундия. Менее раскрученный Лангедок, к примеру, ничуть не хуже, отмечают они. На этикетках о происхождении вина из Лангедока будет написано Pays d'Oc.

Кроме того, можно найти в магазинах недорогую "Молдавию" приемлемого качества. Обратите внимание и на вино, которое импортируют крупные торговые сети: "Пятёрочка", "Красное и Белое", "Карусель", "Лента", "Метро", Globus и "Магнит".

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