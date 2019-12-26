Мы делали это неправильно! Эксперт рассказал, как не надо заряжать смартфон

"Полная" батарея телефона и его разрядка до 0% в равной степени изнашивают аккумулятор.

Оставляя смартфон заряжаться на ночь, а также не отключая шнур питания после достижения 100%, пользователи сокращают ресурс батареи, сообщает Business Insider со ссылкой на директора немецкой компании BatterieIngenieure Доминика Шульте.

Для того чтобы продлить жизнь аккумулятора, рекомендуется держать уровень заряда батареи в пределах 30–50%. Как полная зарядка, так и полная разрядка телефона изнашивают аккумулятор.

Все литийионные батареи так или иначе "стареют" из-за изменения химического состава, в связи с чем имеют ограниченный срок службы. Однако при смене смартфона каждые два года или чаще бережное отношение к аккумулятору устройства не так важно.

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