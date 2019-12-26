Дедушке, который просил милостыню в Красноярске, собрали 1,5 миллиона рублей

У мужчины не осталось средств к существованию после того, как он потратил все сбережения на лечение дочери от рака.

В Красноярске Закия Рахматулин стоял около магазина и просил милостыню. Неравнодушные земляки, узнав историю мужчины, опубликовали пост в соцсетях с призывом помочь. На данный момент собрано 1,5 миллиона рублей.

Пенсионер Закия Рахматулин потратил все свои сбережения на лечение старшей дочери от рака. Семейная пара заложила квартиру и брала кредиты, чтобы купить дорогостоящие лекарства. К сожалению, спасти дочь не удалось.

Квартиру, машину и пенсию мужчины арестовали за долги. Сейчас он живёт со своей женой в съёмной комнате, у младшей дочери и внучки тоже нет собственного жилья.

Закия Мингалеевич не может работать по состоянию здоровья: мужчине поставили диагноз "артроз". На лечение этого недуга (а также на еду и необходимое для жизни) мужчина и собирал деньги.

Жители Красноярска, узнав трагичную историю, решили помочь мужчине. Они называют пенсионера дядей Сашей и оказывают ему посильную помощь: собирают деньги, покупают необходимые продукты.

К проблеме дедушки подключились и местные власти. Депутат Законодательного собрания края от Свердловского и Центрального районов Илья Зайцев опубликовал в своём инстаграме пост, где рассказал историю мужчины и с его разрешения разместил банковские данные, чтобы все желающие могли перевести денежные средства.

Кроме того, он сообщил, что сделает всё возможное, чтобы помочь Закие Мингалеевичу, подключит необходимые службы, в частности медицинские и социальные. Пенсионера уже ждут на осмотр в больнице Советского района.

Собранные деньги Закия Мингалеевич планирует потратить на покупку квартиры для дочери с внучкой.

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