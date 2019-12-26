В Кузбассе ищут трёхмесячную Галю, которую бросила на дороге мать

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Женщина заявила, что малышка поперхнулась и умерла, поэтому она оставила её на дороге.

<p>Фото © VK / &#34;<a href="https://vk.com/la_kemerovo" target="_blank"><ins>Поисковый отряд &#34;Лиза Алерт&#34; Кузбасс&#34;</ins></a></p>

В Кемеровской области полицейские и волонтёры разыскивают трёхмесячную малышку, которая исчезла 24 декабря при загадочных обстоятельствах. По подозрению в убийстве ребёнка задержана 36-летняя мать.

Два дня назад жительница Кемерова уехала на автомобиле. Родные заявили об исчезновении матери и дочки. Спустя несколько часов после этого полицейские нашли женщину на обочине трассы Кемерово — Томск. Но маленькой Гали с ней не оказалось.

Мать ребёнка задержана. Следствию она поясняет, что дочь поперхнулась. Посчитав, что девочка умерла, она оставила её тело на обочине дороги, — сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

Следователи вместе с волонтёрами до сих пор осматривают маршрут передвижения матери в поисках трёхмесячной Гали. Одновременно с этим допрашиваются очевидцы, разыскиваются водители с видеорегистраторами, которые проезжали по данной дороге в то же время, что и подозреваемая. Найти малышку пока не удаётся. Матери назначена психиатрическая экспертиза.

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