"За улиток спасибо". Путину доложили, что в РФ поддержат разведение моллюсков

Несколько дней назад — во время совещания в Адыгее — тема разведения улиток стала поводом для шуток.

Разведение виноградных улиток официально включат в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, это позволит производителям получать меры государственной поддержки. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Участники заседания Госсовета, в ходе которого и было сделано объявление, встретили эту новость с улыбкой. Всё потому, что три дня назад президент как раз шутил об улитках.

— За улиток спасибо, — сказал Путин Патрушеву.

Напомним, 23 декабря на совещании по сельскому хозяйству в Адыгее один из участников встречи попросил Владимира Путина включить в виды сельскохозяйственной деятельности разведение улиток, рассказав, что они очень полезны для здоровья, и, кроме того, являются сильным афродизиаком. Президент России в шутку посоветовал мужчинам есть улиток для решения демографической ситуации.