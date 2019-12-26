Нюша рассказала Лайфу, почему решила назвать дочку Симбой

Популярная певица Нюша рассказала Лайфу, почему решила назвать дочку необычным именем, и уточнила, что в свидетельстве о рождении написано именно Симба.

— Считаю, что имя в первую очередь должно подчёркивать темперамент и характер ребёнка. Уже сейчас, учитывая её поведение, она очень гармонична со своим именем, — отметила артистка.

Нюша отметила, что мультики дочке смотреть рано, поэтому своего тёзку в "Короле льве" она пока не видела.

Также певица рассказала, что не строит каких-либо планов на будущее Симбы и будет поддерживать её во всех начинаниях и проявлении собственных талантов.

— Девочка растёт активная, коммуникабельная, думаю, что её взаимосвязь с миром будет очень позитивной, — заключила Нюша.

Ранее Лайф рассказывал, что певица раскрыла имя дочери, которое показалось её поклонникам странным.