Названы самые популярные наряды на детских утренниках

Отыскать лисичек, мушкетёров, супергероев и фей на новогодних праздниках было непросто.

Наиболее популярными костюмами для детских утренников в 2019 году стали наряды принцесс и пиратов, сообщает Avito.

Сместив прошлогодних лидеров (снежинку и зайчика), костюм принцессы лидирует в 14 крупнейших городах России, а пирата — в семи.

Меньше всего у жителей России пользовались спросом костюмы супергероев, лисичек, мушкетёров, фей и индейцев.

Стоимость карнавального наряда в среднем по стране выросла на 55% по сравнению с прошлогодним показателем в предновогодний период и составила 2600 рублей.

Подорожание отметили в девяти крупнейших городах, а в первую тройку по увеличению цены вошли Тольятти, Иркутск и Москва.

При этом дороже всего карнавальный костюм обошёлся жителям Москвы, где наряд в среднем стоит 2900 рублей. А в Ульяновске и Казани родители смогли потратить минимальные деньги, чтобы их ребёнок блистал на утреннике. Здесь средняя стоимость костюма составила 580 и 590 рублей соответственно.

Ранее Лайф рассказывал, что в Перми девочке запретили приходить в сад в костюме Эльзы из "Холодного сердца".