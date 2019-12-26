Женщина стала инвалидом из-за крема для кожи

Из-за косметического средства она получила сильное поражение нервной системы. Теперь её кормят через зонд.

Жительница Калифорнии отравилась ртутью, которая оказалась в составе мексиканского крема против пигментации кожи. О происшествии сообщает портал MedicalXpress.

Как уточняется, женщина пользовалась подобными кремами на протяжении семи лет. Купив очередной крем, она через некоторое время заметила непроизвольные мышечные движения, а также слабость в руках и плечах. Не понимая, что происходит, она обратилась к врачу.

Через две недели после начала лечения у неё ухудшилось зрение, походка стала неустойчивой, появились трудности с речью. Оказалось, что в креме содержалась метилртуть. Ею женщина и отравилась. Поскольку последствия отравления этим веществом тяжелее, чем от ртути, женщина получила сильное поражение нервной системы и инвалидность. Теперь она принимает пищу через зонд.

Комментируя произошедшее, доктор Пол Бланк из Калифорнийского университета в Сан-Франциско рассказал, что такой случай попадается специалистам впервые. Последние 50 лет в стране не было зафиксировано ни одного инцидента с отравлением этим веществом. Предостерегая людей от подобных ситуаций, он посоветовал приобретать лишь проверенную косметику и тщательно изучать состав.

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