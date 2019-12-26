Мальчик нарядился на утренник в полицейского и попал в отдел

С родителями связались сотрудники полиции, которые захотели поздравить ребёнка с Новым годом.

В Сети стал популярен мальчик из Казахстана, который пришёл на новогодний утренник в костюме сотрудника полиции. Отец ребёнка Нурхан Сагиев объяснил Лайфу, почему у него был такой необычный наряд.

Как рассказывает Сагиев, мальчика с раннего детства увлекала полиция и все игрушки в их доме связаны с этой темой: машины, наручники, наборы конструкторов.

— Он с детского сада одевается в полицейского. В этом году он тоже решил одеться в форму. Кто-то записал его на детском празднике и выложил в Интернет. Видео стало популярным. Мы не ожидали, — рассказал мужчина.

После того как фотографии и видео мальчика набрали популярность в Сети, с родителями связались сотрудники полиции, которые захотели поздравить ребёнка с Новым годом, подарить ему подарки и пригласить в гости.

Ранее Лайф рассказывал о самых популярных костюмах на детских утренниках в 2019 году.