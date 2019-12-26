Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным

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Фото © Pixabay

Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным. Об этом сообщает РИА "Новости".

Есть же определённые ограничения. Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне, — отметила Голикова.

Вице-премьер также добавила, что она сама и все члены Кабинета министров РФ будут работать в канун Нового года.

Напомним, в Роструде заявили, что 31 декабря может стать нерабочим днём, если работодатель разрешит подчинённым сделать себе дополнительный выходной. Депутаты, в свою очередь, внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому последний день года может стать официальным выходным. Позже министр труда и социальной защиты Максим Топилин отметил, что сделать 31 декабря в этом году выходным для всех уже невозможно. Однако в ряде регионов губернаторы сделали этот день нерабочим.

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