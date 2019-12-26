Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Есть же определённые ограничения. Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне, — отметила Голикова.

Вице-премьер также добавила, что она сама и все члены Кабинета министров РФ будут работать в канун Нового года.

Напомним, в Роструде заявили, что 31 декабря может стать нерабочим днём, если работодатель разрешит подчинённым сделать себе дополнительный выходной. Депутаты, в свою очередь, внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому последний день года может стать официальным выходным. Позже министр труда и социальной защиты Максим Топилин отметил, что сделать 31 декабря в этом году выходным для всех уже невозможно. Однако в ряде регионов губернаторы сделали этот день нерабочим.