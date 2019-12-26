Мальчика отказались пускать в самолёт из-за футболки со змеёй

В итоге десятилетнему Стиви пришлось раздеться, чтобы "избежать дальнейшей драмы".

Сотрудники аэропорта Йоханнесбурга отказались пустить в самолёт десятилетнего мальчика из-за "страшной" футболки. В воздушной гавани посчитали, что изображение огромной зелёной змеи может напугать других пассажиров и даже членов экипажа.

— Сотрудники службы безопасности имеют право определять, может ли какой-либо предмет или изображение причинить вред другим пассажирам и членам экипажа, вызвав беспокойство, — приводит Daily Mail комментарий пресс-службы аэропорта.

В итоге десятилетнему Стиви пришлось раздеться и надеть футболку наизнанку, чтобы "избежать дальнейшей драмы". Только после этого мальчику и его семье разрешили подняться на борт.

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