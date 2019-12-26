Мальчика отказались пускать в самолёт из-за футболки со змеёй

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В итоге десятилетнему Стиви пришлось раздеться, чтобы "избежать дальнейшей драмы".

<p>Фото © <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-7826895/Boy-10-forced-shirt-flight-South-Africa-snake-picture.html" target="_blank">Daily Mail</a></p>

Сотрудники аэропорта Йоханнесбурга отказались пустить в самолёт десятилетнего мальчика из-за "страшной" футболки. В воздушной гавани посчитали, что изображение огромной зелёной змеи может напугать других пассажиров и даже членов экипажа.

Сотрудники службы безопасности имеют право определять, может ли какой-либо предмет или изображение причинить вред другим пассажирам и членам экипажа, вызвав беспокойство, — приводит Daily Mail комментарий пресс-службы аэропорта.

В итоге десятилетнему Стиви пришлось раздеться и надеть футболку наизнанку, чтобы "избежать дальнейшей драмы". Только после этого мальчику и его семье разрешили подняться на борт.

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