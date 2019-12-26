Беременная жена Тарасова сломала руку

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Фото © Instagram/kostenko.94

Беременная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сломала руку. Об этом девушка сообщила в своём инстаграме.

Всё больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель — хоть как-то добраться до финиша. Берегите себя, — подписала Костенко фото со специальным бандажом на руке.

Напомним, буквально месяц назад супругу Дмитрия Тарасова выписали из больницы. По словам девушки, её госпитализировали сразу после отпуска.

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