Песков рассказал, как Путин обычно празднует Новый год

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин празднует Новый год. Об этом представитель Кремля сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

Он отметил, что глава государства предпочитает отмечать праздник в кругу родных и друзей, если ему позволяет рабочий график, и "делает это скромно".

— Вы знаете, что он неоднократно справлял Новый год и по всей географии нашей страны. Я вот помню, первое, что приходит в голову, это когда он в Хабаровске встречал Новый год, — рассказал Песков.

Он добавил, что праздник в семейном кругу — это личное время Путина, которое у него бывает не так часто.

Ранее стали известны планы на Новый год президента Украины Владимира Зеленского: он встретит праздник вместе с супругой в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.