Грузия направит в Липецкую область два автобуса для транспортировки пострадавших

Агентство наземного транспорта Минэкономики Грузии направит в Россию два автобуса для перевозки граждан страны, пострадавших в ДТП под Липецком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономики Грузии.

— Секция интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в РФ находится на постоянной связи с соответствующими ведомствами России: как с МЧС, так и с медицинским центром, куда доставили пострадавших. По решению Агентства наземного транспорта для перевозки пассажиров в Российскую Федерацию уже направлены два автобуса, — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что в настоящее время устанавливается гражданство пострадавших и погибших.

Напомним, в Липецкой области перевернулся автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. В салоне находилось 19 граждан Грузии, двое из которых погибли, а ещё восьмерым понадобилась госпитализация.

По предварительным данным, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия. По факту ДТП следствие возбудило проверку.