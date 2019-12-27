При крушении самолёта в Казахстане погибло 14 человек

Число погибших в результате крушения самолёта Fokker 100 авиакомпании Bek Air возросло до 14 человек, ещё 35 — пострадали, сообщает мэрия Алма-Аты.

Сообщается, что 22 раненых находятся в тяжёлом состоянии.

— В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжёлом состоянии, — говорится в сообщении.

Напомним, лайнер Fokker 100 выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. На его борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. По информации Консульства РФ, россиян не было на борту упавшего самолёта.