Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днём спасателя. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Вы принадлежите к особой, героической когорте людей, которые всегда первыми приходят на помощь, не жалея себя, спасают человеческие жизни, мужественно противостоят стихии и превыше всего ценят друг в друге ответственность, надёжность, чувство локтя, — цитирует пресс-служба поздравление Путина.

Глава государства отметил профессионализм, компетентность и самоотверженность спасателей. Также Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с наступающим Новым годом.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин обычно празднует Новый год.