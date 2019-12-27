Мэр Херсона: Исконные российские территории — болота под Москвой

Украинский градоначальник искренне убеждён, что "великая империя стоит на костях".

Мэр Херсона Владимир Николаенко не согласился со словами президента РФ Владимира Путина и заявил, что Причерноморье не имеет отношения к России. Заявление опубликовала пресс-служба градоначальника.

— Я считаю, что на такие заявления нужно реагировать. Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они (власти России. — Прим. Лайфа) называли Крым российским, и зря, — отметил Николаенко.

Он заявил, что не понимает, как российскому лидеру могло прийти в голову, что "далёкое от московских болот Причерноморье имеет какое-то отношение к России".

— Исконные российские территории — это болота под Москвой, — добавил мэр Херсона.

По его словам, остальные земли были присоединены "благодаря животной жестокости и коварству". Николаенко также заверил, что "великая империя стоит на костях".

Ранее российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что, если отнять у России завоёванные земли, у неё останутся "исконно русские болота" размером с Московскую область.