МВД Казахстана уточнило число погибших при авиакатастрофе в Алма-Ате

В МВД Казахстана уточнили, что в результате крушения самолёта Fokker 100 авиакомпании Bek Air погибло 12 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

— В результате происшествия погибло 12 человек, пострадало 49, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 66 пострадавших.

Напомним, лайнер Fokker 100 выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. На его борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. По информации российского консульства, россиян не было на борту упавшего самолёта.