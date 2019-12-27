Фанаты восстанавливают сожжённую могилу Децла — видео

Была проведена генеральная уборка. Могилу облагородили и очистили от сгоревших венков, плюшевых игрушек и стихов, оставленных фанатами музыканта.

На могиле рэпера Децла на Пятницком кладбище, где около суток назад в результате пожара сгорело всё, включая табличку, ведутся восстановительные работы. Как стало известно Лайфу, их ведут члены фан-клуба Кирилла Толмацкого.

По предварительной информации, возгорание произошло от свечи над могилой, из-за этого осталась подложка возле могильного памятника. Пламя уничтожило все венки, также сильно пострадал крест: сожжена фотография Децла и сама табличка.

На данный момент группа поклонников рэп-исполнителя уже обтёрла крест. В ближайшее время его планируется заменить или отреставрировать — в зависимости от решения родителей Децла.

— Если дадут добро родители Кирилла, будут установлены камеры и будет вестись 24-часовое видеонаблюдение за захоронением, — рассказала Ирина Тишкина, член фан-клуба Кирилла Толмацкого.

Ранее Лайф писал, что пожар на могиле рэпера Децла на Пятницком кладбище в Москве произошёл в ночь с 25 на 26 декабря. По одной из версий, пожар могли случайно устроить фанаты, которые каждый день приходят на могилу и зажигают свечи. Мать российского исполнителя заявила, что просить возбуждать дело не будет, однако хочет, чтобы на месте работали камеры, чтобы инцидент не повторился вновь.

Напомним, Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, умер в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Это произошло после выступления в Ижевске.