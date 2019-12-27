Врачи назвали лекарства, которые можно и нельзя употреблять с алкоголем

Подавляющее большинство лекарств категорически нельзя комбинировать с алкоголем, который является токсичным веществом. Об этом в преддверии Нового года, когда россияне поднимают бокалы шампанского или чего покрепче в честь праздника, сообщил главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

Прежде всего он отметил опасность сочетания алкоголя с одним из самых популярных на рынке фармакологии лекарств — ацетилсалициловой кислотой, известной более как аспирин. С этим лекарством бокал спиртного напитка представляет довольно гремучую смесь.

— Ацетилсалициловая кислота — достаточно непростой препарат: он имеет раздражающее действие, это кислота в любом случае, и если есть какой-то риск или скрытая склонность к кровотечениям, то она может это спровоцировать. Плюс снижается свёртываемость крови, — пояснил он в беседе с РИА "Новости".

Совмещать со спиртными напитками нельзя и психофармакологические и антигистаминные препараты. Если их употребить вкупе с бокалом-другим алкогольного напитка, то это может привести к утрате контроля и провалам в памяти.

А вот сочетание противодиабетических средств с алкоголем может привести к гипогликемической коме.

— Алкоголь на фоне этих препаратов может снизить уровень сахара в крови, если не до нуля, то до очень низких цифр, и человек может просто впасть в гипогликемическую кому, — предупредил Брюн.

Единственные препараты, которые можно сочетать с алкоголем, — пищеварительные ферментные. Они снижают нагрузку на желудок, и их лучше выпить после употребления спиртного и принимать с интервалом в два-три часа.

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