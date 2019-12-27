Эксперты рассказали, какое российское шампанское поставить на праздничный стол

При покупке алкоголя стоит сделать выбор в пользу брендов "Абрау-Дюрсо", "Новый Свет" и "Дербентское", а вот "Российское шампанское" лучше оставить на полке магазина.

В преддверии Нового года "Росконтроль" провёл исследование российских игристых вин. В экспертизе участвовали популярные сорта брендов "Новый Свет", "Абрау-Дюрсо", "Лев Голицын", "Российское" и "Дербентское".

Эксперты отметили, что ни одно из игристых вин не может называться шампанским, так как они как минимум изготовлены не во французском регионе Шампань, однако в маркировке это слово написали все производители, кроме "Абрау-Дюрсо".

Это, впрочем, не повлияло на результаты: все игристые вина оценивались исходя из требований ГОСТа.

Наивысшие баллы за безопасность, натуральность и качество получили производители "Абрау-Дюрсо", "Новый Свет" и "Дербентское".

В список вин с замечаниями попала продукция бренда "Лев Голицын".

На новогодний стол и не только не стоит покупать "Российское шампанское", показатели вкуса и аромата которого не соответствуют наименованию и требованиям ГОСТа.

Кроме того, производитель этого вина добавил в свою продукцию экзогенный диоксид углерода, что является искусственной газацией напитка и не отвечает требованиям приготовления игристых вин.

— В случае насыщения экзогенным диоксидом углерода нет вторичного брожения. Вино искусственно насыщается углекислотой и под давлением бутилируется. Сделанные таким способом вина не относятся к игристым, а считаются газированными, шипучими или искристыми, — отметили в ведомстве.

Ранее Лайф рассказывал о лучших российских игристых винах по версии "Роскачества".