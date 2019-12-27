"Барическая пила" атакует москвичей на новогодних праздниках

Колебания атмосферного давления будут резкими и неожиданными. Зато морозов точно не предвидится.

31 декабря и первые дни нового года столичный регион будет находиться в зоне резких перепадов давления, или, как называют это явление синоптики, "барической пилы". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

— Такой характер погоды обуславливается положением так называемой планетарной фронтальной зоны. Она то опускается кверху, то снова поднимается на север. И, соответственно, поднимаются и атмосферное давление, и температура, — пояснил он.

В последний день 2019 года москвичам обещают слабый "плюс", а вот первого января температура за окном будет уже минусовая. Погода, похожая на зимнюю, задержится в столичном регионе буквально на пару дней, а затем снова ожидается повышение атмосферного давления и, соответственно, потепление.

Отметим, что ранее главный синоптик России призвал не бояться зловещей "барической пилы". Несмотря на "угрожающий" термин, ситуацию с перепадами атмосферного давления можно назвать вполне нормальной.