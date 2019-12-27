"Барическая пила" атакует москвичей на новогодних праздниках

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Колебания атмосферного давления будут резкими и неожиданными. Зато морозов точно не предвидится.

31 декабря и первые дни нового года столичный регион будет находиться в зоне резких перепадов давления, или, как называют это явление синоптики, "барической пилы". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

Такой характер погоды обуславливается положением так называемой планетарной фронтальной зоны. Она то опускается кверху, то снова поднимается на север. И, соответственно, поднимаются и атмосферное давление, и температура, — пояснил он.

В последний день 2019 года москвичам обещают слабый "плюс", а вот первого января температура за окном будет уже минусовая. Погода, похожая на зимнюю, задержится в столичном регионе буквально на пару дней, а затем снова ожидается повышение атмосферного давления и, соответственно, потепление.

Отметим, что ранее главный синоптик России призвал не бояться зловещей "барической пилы". Несмотря на "угрожающий" термин, ситуацию с перепадами атмосферного давления можно назвать вполне нормальной.

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