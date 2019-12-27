Попавшую в больницу дочь художника прямо у школы угостил психотропами знакомый

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, но врачи пока советуют ей соблюдать постельный режим.

Психотропное вещество гамма-бутиролактон ученице одиннадцатого класса передал возле школы её 20-летний друг. Об этом Лайфу рассказал источник.

Потерпевшая, которая, по предварительным данным, является дочерью известного художника и скульптора, рассказала сотрудникам полиции, что психотропным веществом её угостил парень, с которым она познакомилась ещё летом. После инцидента его задержали.

Девушку выписали из больницы 20 декабря. Сейчас она чувствует себя хорошо, но врачи пока советуют ей соблюдать постельный режим.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве 11 декабря госпитализировали ученицу 11-го класса, впавшую в кому прямо на уроке. По предварительным данным, речь идёт о дочери известного художника и скульптора. В крови 17-летней девушки нашли психотропное вещество гамма-бутиролактон, которым её якобы угостили в тот день.