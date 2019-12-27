В Самаре таксист принял роды у пассажирки, стоя в пробке

Женщина не только предложила новоявленному акушеру стать крёстным папой для её малыша, но и назвала ребёнка в его честь.

Для семейной пары из Самары вечерняя поездка на такси завершилась рождением первенца. Вечером 25 декабря местному жителю по имени Фарит позвонила его беременная жена и попросила забрать её из гостей — женщине стало нехорошо. Обеспокоенный супруг примчался за ней довольно быстро. Сев в такси, пара начала обсуждать, куда им лучше направиться — домой или всё же в больницу. Вскоре машина встала в пробку — и по законам жанра у пассажирки начались роды.

— Мы встали в глухую пробку — то ли на Московском шоссе, то ли на Демократической. Уже и не помню. И тут жена говорит: "У меня отошли воды". Я в панике! Что делать? Нужно же срочно ехать в роддом! А мы — в пробке! Как быть? — приводит рассказ новоиспеченного папаши издание 63.ru

Помощь пришла, откуда не ждали. Таксист по имени Денис начал успокаивать пару, заверив, что у него уже есть за плечами некоторый акушерский опыт. Очень скоро заднее сиденье авто было переоборудовано в некое подобие родильного кресла, для перерезания пуповины подготовили канцелярский нож, который лежал в бардачке. Пригодилась и запасная аптечка с дезинфицирующими средствами, которая тоже оказалась под рукой у таксиста.

Малыш весом 3 килограмма 350 граммов появился на свет меньше чем за полчаса. Счастливых родителей и их ребёнка, завёрнутого в одежду, довезли прямо до дома, где их уже встречали врачи скорой помощи.

— Судьба нас свела с этим таксистом. Для меня он теперь как родной. И сына в честь него назвали — Денис, — делится благодарный отец.

Более того, супруги предложили таксисту-акушеру стать крёстным папой для их малыша и сейчас ждут ответа.

Напомним, что этим летом жительница Красноярска родила прямо в салоне переполненного автобуса. События развивались настолько стремительно, что водителю пришлось самому отвезти женщину на территорию роддома. А появившийся на свет сибиряк получил в подарок бесплатный проезд на общественном транспорте на всю жизнь.