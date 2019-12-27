"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов

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Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Российский "Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя "Газпрома".

Уточняется, что выплата была осуществлена в установленные ранее сроки.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина договорились о продолжении транзита газа. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о сроке нового контракта. Украина же обнародовала протокол трёхсторонней встречи по газу.

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