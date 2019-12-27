"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов

Российский "Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя "Газпрома".
Уточняется, что выплата была осуществлена в установленные ранее сроки.
Напомним, 20 декабря Россия и Украина договорились о продолжении транзита газа. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о сроке нового контракта. Украина же обнародовала протокол трёхсторонней встречи по газу.
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