Министр иностранных дел Украины: Берлин отказал в военной помощи Киеву

По его словам, несмотря на значимую помощь со стороны Германии и канцлера Ангелы Меркель, Незалежная ждёт большей поддержки.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев запросил у Берлина военную помощь, но получил отказ, об этом он рассказал в интервью немецкой медиагруппе RND.

— Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и всё же решится усилить обороноспособность Украины, — отметил Пристайко.

Он добавил, что Германия много сделала для Киева, в частности канцлер страны Ангела Меркель, но Незалежная ждёт большей поддержки. Он также отметил, что Украина никоим образом не хотела вмешивать ФРГ в американские вопросы, которые в настоящее время связаны с импичментом и расследованием дела Байдена.

Пристайко подчеркнул, что его страна открыта для инвестиций и немецкие предприниматели, ищущие альтернативу "российскому рынку", только приветствуются. Он также высказал мнение о том, что европейские санкции против РФ необходимы, чтобы "держать Россию за столом переговоров".

26 декабря Украина заключила контракты с США на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Тем не менее Соединённые Штаты отказались от срочного выделения военной помощи Украине.