"Работа у нас такая". Появилось видео последних минут жизни убитого полицейского

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ГУ МВД РФ по Саратовской области опубликовало кадры последних минут жизни полицейского Михаила Гадеева, погибшего при исполнении служебного долга.

На видео, записанном с помощью нагрудного регистратора, зафиксирован разговор Гадеева с мужчиной, который заявляет, что полицейские "резко остановились".

Василий Юрьич, Василий Юрьич, работа у нас такая. Мы вас проверили и всё, ни в розыске, ничего, — сказал Гадеев.

Напарник погибшего рассказал, что при досмотре у одного из мужчин был обнаружен некий шарик — вероятно, это был наркотик. Полицейские попытались задержать мужчину, но тот начал вырываться. В этот момент прозвучал выстрел. Затем нападавшего всё-таки удалось задержать. Гадеев был доставлен в больницу, но медикам не удалось спасти ему жизнь.

С погибшим простились 22 декабря. По факту случившегося проводится служебная проверка и возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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