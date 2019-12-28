"Работа у нас такая". Появилось видео последних минут жизни убитого полицейского

ГУ МВД РФ по Саратовской области опубликовало кадры последних минут жизни полицейского Михаила Гадеева, погибшего при исполнении служебного долга.

На видео, записанном с помощью нагрудного регистратора, зафиксирован разговор Гадеева с мужчиной, который заявляет, что полицейские "резко остановились".

— Василий Юрьич, Василий Юрьич, работа у нас такая. Мы вас проверили и всё, ни в розыске, ничего, — сказал Гадеев.

Напарник погибшего рассказал, что при досмотре у одного из мужчин был обнаружен некий шарик — вероятно, это был наркотик. Полицейские попытались задержать мужчину, но тот начал вырываться. В этот момент прозвучал выстрел. Затем нападавшего всё-таки удалось задержать. Гадеев был доставлен в больницу, но медикам не удалось спасти ему жизнь.

С погибшим простились 22 декабря. По факту случившегося проводится служебная проверка и возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".