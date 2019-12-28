Если наутро стыдно. Эксперты рассказали, как извиняться после корпоратива

Лучше всего обратить ситуацию в шутку и посмеяться над собой, но главное — не поддаваться на уловки шантажистов с фото и видео.

Эксперты рассказали, как правильно извиняться после корпоратива и выстраивать дальнейшие отношения с обиженными коллегами, если на празднике было слишком весело, сообщает радио Sputnik.

Профессор РУДН, доктор социальной психологии Максим Киселёв считает, что извиниться нужно обязательно, не стоит закрываться в себе. Если связи с коллегами неформальные, можно сделать это лично, в другом случае лучше написать в мессенджеры. При этом самое лучшее, на что можно сослаться, — это изменённое состояние сознания под воздействием алкоголя, которое хоть как-то оправдывает поведение.

Специалист отметил, что ситуацию нужно воспринимать с юмором, в конце концов, ничего сверхкриминального не случилось, и самоирония может помочь. Главное — не паниковать и не поддаваться на провокации шантажистов, которые могут даже предъявить фото и видео.

— В неформальной обстановке границы, которые существуют в рабочем пространстве, падают. Если в команде всё хорошо, даже весёлый корпоратив ничего не испортит и не помешает будущей работе. Если всё не очень здорово, то на корпоративе могут обнаружиться вещи, которые показывают трещины в коллективе, — добавил Киселёв.

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