Эксперты выяснили, как чашка влияет на вкус кофе

При употреблении из более гладкой посуды напиток кажется слаще, а из шероховатой — кислее.

Посуда, из которой человек пьёт кофе, косвенно влияет на вкус напитка. К такому выводу пришли учёные из Бразилии, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Food Quality and Preference.

Специалисты обнаружили, что тактильный опыт того, из чего люди пили, имел большое значение.

В исследовании приняли участие более 230 человек, половина из которых были экспертами, в том числе профессиональными дегустаторами. Они пили высококачественный бразильский кофе из гладкой фарфоровой чашки, а также использовали кружку из белой керамики с шероховатой отделкой на наружных и внутренних стенах. Обе были одинаковой формы и веса.

Отмечается, что кофе воспринимался как более сладкий, если его попробовать из чашки с гладкой поверхностью, и как более кислый — из грубой посуды.

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