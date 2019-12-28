Россияне стали приобретать больше аксессуаров к смартфонам

С января по ноябрь россияне потратили 16,2 миллиарда рублей, купив на них 640 тысяч умных часов.

Россияне стали покупать больше аксессуаров, расширяющих функционал смартфонов, вместо того чтобы обновлять их, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование.

Как отмечают аналитики, этот прирост составил более чем 5% в натуральном выражении и 24% — в денежном.

— Пользователи предпочли не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счёт дополнительных устройств: смарт-часов, наушников, беспроводных зарядных устройств и датчиков самого разного назначения, — рассказали специалисты.

Сообщается также, что девайсы помогают следить за своей активностью и здоровьем, выполняют имиджевую роль, с их помощью можно даже в одно касание оплачивать покупки. По данным исследования, с января по ноябрь в России было продано 640 тысяч умных часов на общую сумму 16,2 миллиарда рублей. Россияне предпочитают устройства в ценовом диапазоне от 30 до 40 тысяч рублей.

В 2020 году также ожидается рост продаж аксессуаров за счёт систем "умный дом" и беспроводных колонок с голосовым управлением.

Ранее были названы самые продаваемые в России смартфоны. И это не iPhone. Самыми популярными устройствами стали Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi в ценовом диапазоне 10–20 тысяч рублей и флагманы дороже 50 тысяч рублей.