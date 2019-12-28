Россияне стали приобретать больше аксессуаров к смартфонам

Россияне стали покупать больше аксессуаров, расширяющих функционал смартфонов, вместо того чтобы обновлять их, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование.
Как отмечают аналитики, этот прирост составил более чем 5% в натуральном выражении и 24% — в денежном.
— Пользователи предпочли не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счёт дополнительных устройств: смарт-часов, наушников, беспроводных зарядных устройств и датчиков самого разного назначения, — рассказали специалисты.
Сообщается также, что девайсы помогают следить за своей активностью и здоровьем, выполняют имиджевую роль, с их помощью можно даже в одно касание оплачивать покупки. По данным исследования, с января по ноябрь в России было продано 640 тысяч умных часов на общую сумму 16,2 миллиарда рублей. Россияне предпочитают устройства в ценовом диапазоне от 30 до 40 тысяч рублей.
В 2020 году также ожидается рост продаж аксессуаров за счёт систем "умный дом" и беспроводных колонок с голосовым управлением.
Ранее были названы самые продаваемые в России смартфоны. И это не iPhone. Самыми популярными устройствами стали Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi в ценовом диапазоне 10–20 тысяч рублей и флагманы дороже 50 тысяч рублей.
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