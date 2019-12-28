На Урале три пенсионерки запустили подпольный ликёро-водочный завод

Женщины успели заработать несколько миллионов, пока их деятельность не пресекли правоохранительные органы.

В Челябинской области в суд передано дело о трёх пенсионерках, занимающихся подпольным изготовлением алкоголя, сообщает URA.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

В 2016 году в городе Верхнеуральске законсервировали ликёро-водочный завод, оставив в исправном состоянии всё оборудование, чем и воспользовались местные жительницы.

С ноября 2017-го по март 2018-го с помощью нанятых местных жителей подпольное предприятие выпустило более 40 тысяч бутылок немаркированного алкоголя общей стоимостью более 7,1 миллиона рублей.

Полиция пресекла незаконную деятельность, помешав выпуску ещё 90 тысяч бутылок на 18,5 миллиона рублей.

Ущерб, нанесённый правообладателям, составил 540 тысяч рублей.

Верхнеуральским пенсионеркам предъявлено обвинение по статьям производство и хранение немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, использование поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужого товарного знака. Сейчас они ожидают суда.

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